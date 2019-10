Un airone plana sulla spiaggia di Torrione: meraviglia tra i salernitani

Non è stato possibile fotografarlo in modo efficace, visto il buio della sera e la distanza. Ma l'emozione per i fortunati spettatori è stata forte: un Airone, intorno alle 23, ieri, è spuntato sulla spiaggia di Torrione sita di fronte al Grand Hotel Salerno.

La curiosità

Il peculiare uccello è stato notato da alcuni salernitani che stavano ammirando il mare, appoggiati alla ringhiera del lungomare. Dopo aver fatto una breve sosta sulla spiaggia, l'Airone si è spostato sugli scogli. Tanta curiosità.