Un "assaggio" del panorama cittadino da piazza della Libertà: lo scatto di Capuano

Uno scatto dal colonnato del Crescent, rivolto verso il lungomare, per avere un anticipo di quella che sarà la veduta da piazza della Libertà. A fornirlo, il fotografo Antonio Capuano che offre un assaggio del suggestivo panorama che potranno ammirare salernitani e turisti, dalla piazza a due passi dal mare, in via di ultimazione.

Una prospettiva nuova, quella visibile nella foto, con il mare che la fa da padrone. Cresce la curiosità.