Apericena in accordo

La gioia di essere una comunità di amici volenterosi e disponibili ci conforta e ci spinge a voler continuare a fare sempre meglio, sempre di più.

È per questo che ti invitiamo ad accompagnarci anche quest'anno per realizzare insieme tanti nuovi progetti.



Ti aspettiamo per rinnovare il tuo sostegno all'associazione CORDA IN ACCORDO ONLUS