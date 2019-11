Non solo pioggia, la provincia di Salerno dà spettacolo con l'arcobaleno

Sono diventati virali, gli scatti divulgati tramite social, ieri: dopo il maltempo, un favoloso arcobaleno ha affascinato grandi e piccini, dal Cilento alla Costiera Amalfitana.

A far sognare gli amanti della natura e non solo, la foto di Fabio Fusco e quella del Comune di Agropoli: cielo e mare, in entrambi gli scatti, si abbracciano con i mille colori dell'arcobaleno. Tanta curiosità.

