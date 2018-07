Area di sgambamento per cani: "In condizioni pietose", la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato i disagi che vivono i padroni dei cani nel frequentare l'area di sgambamento nei pressi del parco Pinocchio. "Ogni giorno porto i miei cani giù - esordisce la lettrice - ma sulla Lungoirno non c'è neanche l'ombra di un bidone. L'area destinata ai cani, inoltre, è in condizioni pietose, ci sta erba alta, piante pericolose per cani e immondizia. La porta, poi é stata rotta e per essere tenuta chiusa occorre utilizzare una grande pietra" ha concluso la nostra lettrice-