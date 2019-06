Arte: il Maestro Sansavini dona un'opera scuoltorea al Comune di Salerno

Grande attesa per mercoledì 26 giugno quando verrà consegnata a Palazzo di Città l'opera scuoltorea dell'artista Massimo Sansavini, quale segno di gratitudine verso l’Amministrazione Comunale e la Città di Salerno per aver sostenuto la realizzazione della tappa della mostra Touroperator nella Stazione marittima Zaha Hadid nel Giugno 2017.

L'opera

L’opera di Sansavini (artista di fama internazionale nato a Forlì nel 1961) sul tema delle migrazioni sarà consegnata al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli da Angelo Criscuoli, responsabile organizzativo dell’evento, e da Nello Arionte, Presidente di Promuoviamoarte. L’opera è ispirata alla tappa della mostra Touroperator ospitata nella Stazione marittima Zaha Hadid di Salerno nel giugno 2017. La scultura è realizzata con ceramica vietrese e legno laccato, fondendo il design neofuturista dell’autore con la brillantezza della ceramica vietrese. Ciò costituisce una novità assoluta nella produzione di Sansavini (che solitamente realizza sculture solo con incastri di legno laccato) ed un chiaro omaggio al contesto ospitante. Il grande cuore centrale disegnato dall’artista raffigura, attraverso una decalcomania su ceramica (fissata in terza cottura ad altissima temperatura), una fase del giorno in cui avviene la rischiosa traversata in mare, come se si trattasse di un viaggio fiabesco verso una terra felice su cui convergono tutte le speranze. Le piccole sagome in ceramica dipinta a mano (stella, luna, pesci, cavalluccio marino) che circondano il cuore (carico di sogni ed emozioni), movimentano il cielo ed il mare, idealmente fusi nella brillante laccatura verde mare (tra il turchese e lo smeraldo) del fondo.

Touroperator

Ideata dallo stesso Sansavini, Touroperator è una mostra itinerante incentrata sul tema delle migrazioni, presentata nel 2016 al Parlamento Europeo di Bruxelles ed ospitata in diverse città italiane per raccontare in maniera diversa le difficoltà di chi fugge da guerre e carestie, rischiando le vita propria e dei propri figli. Dal 2016 al 2019 la mostra Touroperator è stata esposta nelle seguenti sedi: