Artobekids - stiamo accanto ai più piccoli

Cari Genitori Sappiamo tutti quanto sia difficile il periodo che stiamo vivendo, è dura per molti rimanere a casa, così come affrontare le spese quotidiane di una famiglia senza poter guadagnare; Questo però è il punto di vista di un adulto. Un bambino, che non dovrebbe mai essere sottoposto a tale stress, vive questo periodo in modo probabilmente confuso con un pizzico di incoscienza in più ma con più paura. Sa che c’è un nemico, ma non lo può vedere; sa che non può andare a scuola, non può vedere i suoi compagni, non può più giocare all’aperto né dedicarsi allo sport in palestra e in più ogni giorno, ascolta in TV o alla radio l’espandersi di questo nemico e i morti che lascia dietro di sé. ArtobeKids è un mondo che cerca di regalare ai bambini un modo per poter fuggire, seppur per poco tempo, dalla monotonia e lo fa invogliandoli ad usare la fantasia e la loro creatività, attraverso attività studiate apposta per loro. Si disegna e si colora, si manipola, si creano giocattoli riciclando o usando ciò che si ha in casa, si imparano tradizioni, si fa ginnastica ma sempre divertendosi, si raccontano storie, fiabe e si cerca di far riscoprire il bello di coinvolgere tutta la famiglia. Si dà ai bambini speranza e la possibilità di diventare loro stessi i protagonisti della loro vita.Andando in LIVE su Facebook raccontiamo le fiabe con due simpatici amici il MERCOLEDI' alle 21:00 e Cosa più importante, attraverso degli incontri con il supporto di una psicologa, si ascoltano i loro pensieri, i loro perché, le loro paure e si cerca di sostenerli e accompagnarli in questo difficile momento e non solo. Naturalmente anche i genitori o chiunque voglia possono parlare con lei e con altre valide figure che collaborano con noi cercando di allegerire i pensieri ed il cuore di chi ne ha bisogno. PS. lascio qualche link in descrizione per semplificare la ricerca - I want to fly (la nostra sigla) https://www.youtube.com/watch?v=FwoSfN3AruI&t=29s - HOMELIMPIADI (olimpiadi in casa) - https://www.youtube.com/watch?v=vZG8-a-yHEo - Una maglietta per dire che andrà tutto bene - https://www.youtube.com/watch?v=cXOke7LyzpQ&t=8s - Giornata della felicità - https://www.youtube.com/watch?v=em-7_Zw-g0I - Mascherine coronavirus e lavare le mani con la nostra filastrocca - https://www.youtube.com/watch?v=t4hz6l2_CcU - Giornata della pace https://www.youtube.com/watch?v=Qtd9Cuu8LLU