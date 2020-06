Non solo inquinamento, il fiume Sarno riserva belle sorprese: spunta l'arvicola acquatica italiana

Non solo tracce di inquinamento: il fiume Sarno riserva anche delle sorprese positive. L'associazione Ardea, infatti, ha avvistato una nuova specie di mammifero osservato per la prima volta nel territorio del Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno. Nell’ambito del monitoraggio faunistico in corso per il progetto sostenuto da Fondazione con il Sud “CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il Sarno” e coordinato da Legambiente Campania, infatti, è stata rilevata l'arvicola acquatica italiana (Arvicola italicus). Nell’ultima uscita sul campo, i soci Rosario Balestrieri e Salvatore Ferraro sono riusciti a documentare almeno due individui lungo le sponde del fiume Sarno.

La nota di Ardea

Questo roditore acquatico estremamente elusivo e schivo, da bibliografia era noto in Campania solamente per due località: Partenio e Garigliano. A queste abbiamo aggiunto una terza località grazie al socio Francesco Valerio che fotografò la specie nel 2013 presso il Lago Laceno ed ora una quarta e preziosissima osservazione lungo le sponde del fiume Sarno. In passato era considerata una sottospecie di A. amphibius ma studi recenti ne hanno elevato il rango, rendendola una specie endemica dell’Italia peninsulare. Questa nuova segnalazione è particolarmente importante dal punto di vista conservazionistico, poiché aiuterà a comprendere meglio la distribuzione e l’ecologia di questa specie, ancora poco conosciuta, e dona al parco, spesso noto esclusivamente per le sue acque inquinate, una nuova specie impreziosisce il suo patrimonio faunistico. L’arvicola acquatica vive solitamente lungo le sponde di fiumi, canali, stagni e corsi d’acqua dove si nutre di vegetazione e frutti. Sembra essere in declino in tutto il suo areale e questo rende questa nuova segnalazione ancora più importante.

Il monitoraggio effettuato da Ardea, previsto dal progetto coordinato da Legambiente Campania e sostenuto da Fondazione con i Sud, dunque, fino ad ora sta dando risultati interessanti non solo sul fronte avifauna (il focus dei censimenti) ma anche rispetto ad altri altri taxa e nel coivolgimento della popolazione attraverso la Citizen Science.



