"Auguri Isabella": la lettera di Rosa per i 18 anni della "sorellina"

Un augurio sentito e commuovente, quello scritto dalla nostra lettrice, Rosa Venturino, per sua sorella Isabella che oggi compie 18 anni. Le due giovani salernitane doc festeggeranno, quindi, l'importante evento, guidate dal sorriso della loro mamma che le guarda dal Cielo. Dalla nostra redazione, i migliori auguri alla bellissima Isabella.

Sei stata per me una meravigliosa scoperta dal momento in cui sei nata con quei meravigliosi occhioni blu. Giorno dopo giorno capisco la fortuna che ho avuto di vederti crescere e aiutarti, come quando ti sentivi sola e pensavi che non ce l’avresti mai fatta. La vita ci ha messo di fronte a momenti bui è forse i più difficili, ma posso dirti che tu mi hai insegnato che non bisogna mai mollare anche quando tutto sembra insormontabile.

Insieme, crescendo, ti ho fatto capire l’unica cosa importante è che la vita è stupenda anche per i momenti bui: sono questi in fondo che ci aiutano a crescere e a diventare Donne. Oggi ti dico che sono orgogliosa per quello che sei: ti auguro di realizzarti sempre col sorriso e ricordati sempre CHI NON LOTTA È GIÀ SCONFITTO IN PARTENZA E TU, MIA PICCOLA GUERRIERA, QUESTA VITA DEVI VINCERLA SEMPRE OGNI GIORNO SENZA ECCEZIONI ...

BUON COMPLEANNO SISTER