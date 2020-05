"Le casse sono state svuotate, è inutile che rompete le…sale”: il singolare avviso della sala slot

"Le casse sono state svuotate, è inutile che rompete le…sale”: è quanto si legge sul singolare avviso affisso all’ingresso della sala slot, all’angolo tra corso Garibaldi e via Santi Martiri.

L'idea

Per scongiurare incursioni da parte dei ladri nel periodo di “quarantena” forzata e di chiusura dell’esercizio in ottemperanza delle disposizioni anti-Covid, dunque, il titolare ha pensato all'ironia quale deterrente per possibili furti.

