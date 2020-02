‘Bandiera verde’: 8 spiagge a misura di bambino sono in Cilento

Tra i 144 i comuni italiani, spagnoli e quest’anno anche romeni che hanno conquistato la ‘Bandiera verde’ dei pediatri 2020, dieci sono della Campania e, in particolare, 8 del Cilento. Allori per Agropoli con il Lungomare San Marco e Trentova, Centola – Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi Santa Maria di Castellabate e, infine, Sapri.

La Bandiera Verde

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica, per fornire una mappa alle famiglia per le spiagge a misura di bambino. La “Bandiera Verde”, infatti, viene assegnata dal 2008 secondo specifiche regole, tra le quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi.

La soddisfazione del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola