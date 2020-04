Salernitani "in astinenza" dalla nocciotella: il bar Nettuno attiva le consegne a domicilio

In tanti ne hanno fatto a meno a malincuore in questi giorni, specie con il rialzo delle temperature. Ma, dal 27 aprile, i salernitani potranno tornare a gustare la nocciotella, le brioche e le altre golosità offerte dal bar Nettuno, chiuso come gli altri esercizi nelle ultime settimane, per via delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Da lunedì, con la nuova disposizione regionale, dunque, anche il bar gelateria Nettuno attiverà il proprio servizio di consegne a domicilio, a Salerno città, dalle ore 16 alle 22, con un ordine minimo di 500 grammi di prodotto.

L'invito

E le prenotazioni iniziano ad essere raccolte già da oggi, 25 aprile (chiamando il 333 5908896 ndr), dalle 15.30 alle 21.30. "Invitiamo coloro i quali fossero celiaci a comunicarcelo tempestivamente al momento della prenotazione, al fine di poterli servire nel migliore dei modi", hanno aggiunto i titolari del Nettuno. Una buona notizia per i golosi.