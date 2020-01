Barbagianni salvato a Sala Consilina: la scoperta dei soccorritori

Un barbagianni ferito e impaurito è stato trovato a bordo strada nei pressi di Sala Consilina.

I soccorsi

Due persone, padre e figlio, lo hanno subito protetto e consegnato al veterinario dei Carabinieri Gruppo Forestale di Sala Consilina per le cure del caso. Un gesto di grande sensibilità, che consentirà ai medici di intervenire sull'animale e poi ricollocarlo in natura. i carabinieri della Forestale hanno ringraziato i due soccorritori per il prezioso aiuto.