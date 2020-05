Post Covid: è del salernitano il primo battezzato d'Italia

Avrei voluto festeggiare questo giorno con tutti i miei parenti e amici, ma purtroppo con tutte le restrizioni che ci sono attualmente non mi è stato permesso. Oggi Gerardo ha ricevuto il suo sacramento "il primo neonato in Italia che ha fatto il battesimo”. Ringrazio di cuore Padre Marco che in accordo con il Vescovo e l’ordine Sacerdotale hanno reso possibile tutto ciò in cinque giorni.

E mi scuso con tutti quelli che non ho avvisato o che mi hanno chiamato e non ho risposto, ma questa settimana ho deciso di godermi mio figlio senza nemmeno prendere per un attimo il cellulare. Ne approfitto per dire a tutti che il battesimo di Gerardo sarà festeggiato appena ci sarà la possibilità.