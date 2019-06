Raccolta differenziata di carta e cartone: premiato il Comune di Battipaglia

Il Comune di Battipaglia è stato premiato come Comune Ecocampione. Nell'ambito della 26esima edizione di Comuni Ricicloni, infatti, Comieco ha premiato tre realtà eccellenti nella raccolta differenziata di carta e cartone e nella raccolta dei cartoni per bevande.

L'eccellenza di Battipaglia

Avvalendosi della società di gestione dei servizi di igiene urbana nel corso del 2018 ha incrementato del 6% rispetto all’anno precedente la raccolta differenziata di carta e cartone, con un pro-capite pari a 37 Kg/ab. La crescita è quasi esclusivamente legata alla raccolta famiglie. La raccolta dei cartoni per bevande è stata attivata nel mese di maggio del 2018, previa campagna di comunicazione mirata per il conferimento dei cartoni per bevande nel multimateriale leggero da dove vengono poi estratti nell’impianto di selezione Nappi Sud, ed ha comportato un incremento delle quantità selezionate di oltre il 15% rispetto al medesimo periodi dell’anno precedente.

Il commento dell'assessore

Soddisfazione per l'assessore all'Ambiente Carolina Vicinanza che ha commentato: "Ringrazio Comieco, il premio ricevuto lo considero un buon auspicio per la risoluzione del delicato problema che in questi giorni ci vede coinvolti con la nostra municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il mio ringraziamento va, inoltre, a tutti quelli che contribuiscono a raggiungere risultati importanti per la nostra città".