Becoming///animal live al Mumble Rumble

Martedì 10 aprile il Mumble Rumble di Salerno ospiterà Massimo Pupillo, bassista degli Zu, e la leggenda Gordon Sharp, voce dei This Mortal Coil e dei Cindytalk, dalla cui fantastica collaborazione è nato il progetto musicale Becoming///Animal. Il duo italo-scozzese presenterà il loro primo lavoro “A Distant Hand Lifted”, edito dalla Trost Records. Gordon Sharp è una delle figure più seminali ed enigmatiche della scena britannica underground degli ultimi decenni. Una delle voci più caratterizzanti e accattivanti del panorama New Wave inglese, resa immortale non solo dalle liriche del suo progetto Cindytalk ma soprattutto dalla sua fondamentale presenza nel primo lavoro dei This Mortal Coil. Sua anche la voce nella John Peel Sessions dei Cocteau Twins. Massimo Pupillo è uno dei più prolifici e conosciuti musicisti del panorama underground italiano. Oltre 50 album e più di 2000 concerti. Noto soprattutto come bassista e leader degli Zu, vanta numerosissime produzioni e collaborazioni con artisti di tutto il mondo: The Melvins, David Tibet dei Current 93, ThighPaulSandra dei Coil, Mike Patton dei Faith No More, Steve Albini, Bob Weston degli Shellac, Stephen O’Malley dei Sunn O))), Thurston Moore dei Sonic Youht, solo per citarne qualcuno. Tre sole date in tutt’Italia.

L’apertura della serata sarà affidata agli Amklon, duo impro-avant-noise di Napoli, composto da Sergio Albano e Giuseppe Mascia.

L'evento è organizzato da No Project & OhMe