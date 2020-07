Un anno da arcivescovo di Salerno per monsignor Bellandi: gli auguri della Diocesi

Esattamente un anno fa (6 luglio 2019) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Bellandi faceva il suo ingresso nell'Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, ricevendo la consacrazione episcopale dalle mani del Cardinale Giuseppe Betori.

“Rendiamo grazie a Dio e al Romano Pontefice Francesco per il dono di un così grande e zelante successore degli Apostoli. Al nostro amato Pastore il ringraziamento per non essersi mai risparmiato nella testimonianza di Cristo Risorto da quando è tra noi. Per intercessione di Maria Santissima e dei Santi Matteo Evangelista e Gregorio VII, il Signore lo benedica e custodiva in ogni suo passo. Ad multos multosque annos!”