Beyouty&sport: l'evento che unisce la bellezza e il benessere

La bellezza spesso è caratterizzata da un’accezione superficiale. Alcuni credono riguardi prettamente l'aspetto esteriore ma non è così. Prendersi cura del proprio corpo, condurre uno stile di vita sano, sono solo alcuni degli aspetti che saranno trattati all'interno dell'incontro-evento che si svolgerà domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 17 alle 19, presso il centro personal MOOD di Cava de' Tirreni in via Vincenzo Virno n° 31.

A guidare l'evento dedicato al mondo femminile due figure importantissime del settore: Francesca Ragone e Lia Nunziante.

Francesca Ragone, inviata speciale in Rai per il programma televisivo “Detto Fatto” è anche scrittrice, blogger e special guest writer di diverse testate nazionali e internazionali nonché lookmaker di noti personaggi dello spettacolo. Il 1 dicembre in esclusiva parlerà del suo concetto di bellezza e di quanto essa possa essere terapia dell'anima. Lia Nunziante, affermata Personal specializzata nell'allenamento al femminile e nel dimagrimento. Creatrice e divulgatrice di un suo metodo di allenamento che prende il nome di GOODBYEFAT, frutto di anni di formazione e studio. Domenica illustrerà alcuni segreti tutti al femminile su come imparare a prendersi cura del proprio corpo.

“Ogni donna è meravigliosa così com'è, deve solo imparare a valorizzare ogni suo aspetto e amarsi profondamente”.