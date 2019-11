Black Friday: origine e sconti del "Venerdì nero" a Salerno

E' in arrivo anche quest'anno il Black Friday, il tradizionale giorno in cui negli Stati Uniti inizia lo shopping natalizio grazie ai grandi sconti praticati dai commercianti. Da qualche anno, grazie anche al boom del commercio online, il Venerdì Nero è diffusissimo anche nel nostro paese.

L'origine

Il Black Friday tradizionalmente è il venerdì seguente al Giorno del Ringraziamento, che cade il quarto giovedì di novembre, ma da qualche anno, gli sconti nei negozi più importanti partono da diversi giorni prima facendo nascere, in alcuni casi, una vera e propria Black Week. L'origine del nome non è certa ma si fa risalire alle scritture contabili che passano dal rosso (perdita) al nero (guardagno).

Il Black Friday a Salerno

Oltre ai colossi del commercio online tanti negozi e catene commerciali a Salerno praticano degli interessantissimi sconti. Le grandi catene della tecnologia come Expert, Unieuro e Mediaworld sono all'avanguardia ma anche il settore abbigliamento ed accessori, come Benetton, Carpisa, Bata e Luisa Spagnoli, in centro, praticano occasioni di risparmio importanti. Ci sono, poi, delle interessanti offerte per arredare la propria casa con atmosfera natalizia o per acquistare degli accessori per la vita di tutti i giorni da Kasanova e Dmail, sempre sul Corso Vittorio Emanuele. Un Black Friday per tutti i gusti che propone dal 30% fino al 50% di sconti a Salerno.