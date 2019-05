Turismo: apre Bluvacanze all'interno del Centro Commerciale Siniscalchi

Arriva a Salerno la più grande agenzia di viaggi d'Italia: si tratta di Bluvacanze che apre una nuova sede, dopo quella di via Settimio Mobilio, all'interno del Centro Commerciale Siniscalchi. Domani, sabato 18 maggio alle ore 17.00, verrà inaugurato il punto vendita Bluvacanze all’interno del Centro Commerciale Siniscalchi a cui si aggiunge l’agenzia Bluvacanze di Via Settimio Mobilio sempre nel capoluogo campano.

Il nuovo punto vendita

Il punto vendita all’interno del Centro Commerciale è stato progettato seguendo le linee architettoniche del concept store con il quale il Gruppo ha rinnovato circa 90 punti vendite delle agenzie viaggio associate Bluvacanze e Vivere&Viaggiare.

Il commento

"L’apertura dei due punti vendita di Salerno rappresenta solo l’ultimo tassello dell’espansione delle agenzie brandizzate Bluvacanze e Vivere&Viaggiare nel Sud Italia – ha commentato Raffaele Caiazzo, Direzione sales e sviluppo network del Gruppo Bluvacanze – Da inizio anno abbiamo aperto 10 nuovi punti vendita nel meridione e, all’interno del nostro piano di sviluppo, vogliamo andare a presidiare altre piazze importanti. Questa è la dimostrazione che il nostro sistema di distribuzione organizzato è un modello di business vincente che susciterà l’interesse crescente di altri agenti di viaggio e imprenditori che vogliono operare in un contesto industriale". Le due agenzie saranno dirette da Giancarlo Vitolo: "Grazie alla riconoscibilità del brand e a tutti i plus che mette a disposizione il Gruppo Bluvacanze, siamo sicuri che avremo una forte spinta sul mercato e su una piazza importante come quella di Salerno". "L’apertura dell’agenzia viaggi Bluvacanze all’interno del nostro centro commerciale va ad ampliare la gamma di servizi che offriamo ai nostri clienti. Un brand riconosciuto del gruppo MSC e un’azienda storica nel Centro-Sud Italia nella campo della GDO": ha concluso Maria Siniscalchi, titolare del Centro Commerciale Siniscalchi a Salerno.