"BoboDjShow" : tutto pronto al DolceVita per il party con Bobo Vieri

La musica è una delle passioni di Bobo Vieri, tanto da aver avviato una nuova carriera da dj. Il suo show fa per la prima volta tappa in Campania in occasione del closing party del DolceVita, storico club salernitano noto in tutta la penisola