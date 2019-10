"Il borgo dei borghi - La grande sfida": Castellabate in finalissima su RaiTre

Grande attesa per la finalissima della sfida che vede coinvolti i borghi più belli d'Italia. A rappresentare la Campania alla kermesse che sarà in onda in diretta questa sera alle 20.30 su RaiTre, ci sarà il borgo di Castellabate che ha vinto l'agguerrita concorrenza degli altri bellissimi borghi campani e si prepara, quindi, a sfidare quelli di tutta Italia.

La diretta

Durante la trasmissione i 20 borghi finalisti gareggeranno in 4 sfide eliminatorie di 5 borghi ciascuno. In questa fase si utilizzerà un sistema di votazione misto: voto della giuria di esperti e televoto in cui sarà possibile votare tutti i 5 borghi in gara. Il borgo che avrà ottenuto la percentuale di voto complessiva più elevata passerà alla fase finale. Successivamente i 4 borghi vincitori della fase eliminatoria gareggeranno in una nuova sfida per proclamare il vincitore de Il borgo dei borghi – La grande sfida. È possibile votare mediante chiamata telefonica al numero 894.222 oppure inviando un SMS al numero 475.475.0.