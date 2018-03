Microdiscarica di vetro in via Benedetto Croce: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica formatasi affianco alla campana del vetro in via Benedetto Croce. Anche con la campana semivuota alcuni cittadini hanno preferito abbandonare i propri rifiuti depositandoli per terra al posto di conferirli correttamente. Le lastre e le bottiglie di vetro, poi, potrebbero facilmente danneggiarsi rendendo pericoloso anche camminare nei pressi della campana. Si chiede, quindi, la bonificia immediata dell'area e controlli più serrati per evitare che la situazione si riproponga.