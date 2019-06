Sport e intrattenimento per i bambini: i campi estivi a Salerno

Le scuole sono quasi concluse e i bambini torneranno a passare intere giornate in famiglia. Non sempre, però, i genitori sono abbastanza liberi per poter trascorrere i tre mesi estivi in compagnia dei propri bambini. Prezioso, quindi, il supporto fornito in tal senso dai campi estivi. Questi sono gli eredi delle vecchie colonie estive e forniscono un servizio essenziale facendo trascorrere del tempo in serenità ai bambini e trasmettendo valori quali il gioco di squadra e l'aiuto reciproco. A Salerno sono diverse le istituzioni, pubbliche e private, che organizzano questi campi. Ne abbiamo selezionati alcuni:

Oratorio Don Bosco

Uno dei campi estivi più frequentati è, senza dubbio, quello organizzato ogni anno dall'oratorio salesiano Don Bosco di Salerno. Il tema di Estate Ragazzi di quest'anno è Io sono una missione. Il campo si terrà dal 22 giugno al 20 luglio ed è rivolto ai bambini dalla terza elementare alla terza media. Si possono chiedere maggiori informazioni sulla pagina facebook Oratorio Salesiano Don Bosco Salerno o presso l'oratorio stesso.

Acquapark Isola Verde

Anche l'Acquapark Isola Verde ha organizzato il suo campo estivo. A partire dal primo luglio, infatti, i bambini potranno partecipare allo Sport Summer Camp. E' previsto anche un servizio navetta per i partecipanti. Per info 3405292179 3397435506 3332540035

Summer Campus ad Agropoli

Si rinnova, anche quest’anno, ad Agropoli, il Summer campus. I volontari impegnati presso il Comune di Agropoli, nel progetto di Servizio Civile Nazionale Insieme per crescere, si occuperanno di intrattenere, attraverso un progetto ludico-ricreativo,bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, presso il Centro Visite Trentova, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. La domanda di adesione, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Agropoli e presso l’ufficio Servizi sociali, può essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune di Agropoli.

Smile Camp

Dal 10 giugno al 6 settembre lo Smile Camp organizza i campi multidiscipliari. I bambini potranno praticare, presso le strutture del Dopolavoro Ferroviario e quello del Lloyd's Baia Hotel diversi sport tra i quali atletica, calcio, scherma, chanbara, nuoto, ginnastica ritmica e danza. Per info 3890494308

Associazioni

Diverse associazioni di quartiere e parrocchie, come l'Associazione Quartiere Ogliara o la parrocchia Sant'Eustachio Martire a Brignano, organizzano, poi, diversi campi estivi. Si consiglia, quindi, di rivolgersi alle associazioni o alle parrocchie per avere, eventualmente, informazioni in merito.