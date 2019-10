A Paestum un campo coltivato diventa parcheggio: danni per migliaia di euro

Boom di visitatori, ieri a Paestum ma anche migliaia di euro di danni per un agricoltore. I turisti, infatti, hanno scambiato per parcheggio il suo campo appena arato e livellato, pronto ad essere concimato, in piena produzione.

L'assalto

Migliaia di turisti hanno raggiunto la città dei templi per approfittare degli eventi in corso al parco archeologico e anche per godere dello spettacolo mozzafiato delle mongolfiere. Gli automobilisti sono stati incuriositi da un parcheggio spianato e non custodito, ubicato in zona ferrovia. Ingolositi dall'assenza di ticket per la sosta, lo hanno preso d'assalto.