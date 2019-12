'La Pagella': presentata la canzone per il 14enne morto in mare, il video girato tra Vietri e Salerno

Una canzone per ricordare il ragazzino mirgrante morto in mare e trovato con la pagella scolastica cucita nella tasca della giacca. Questa l'idea nata, durante le notti trascorse di pattuglia a Milano Ovest, a due agenti della polstrada, Angelo Forni, oggi in servizio a Napoli, e Fabio Sgro', ancora in servizio a Milano che hanno dato vita al duo 'Segni Distintivi' e a un singolo di esordio dal titolo 'La Pagella'. Il video, è ispirato alle gesta di Jack Sparrow: è stato tra le spiagge di Salerno e di Vietri sul Mare. Il singolo anticipa l'album 'Verso un porto migliore', in uscita il 25 gennaio prossimo.

I poliziotti-cantautori, entrando in uno studio di registrazione per il loro primo lavoro discografico con il produttore Tino Coppola e l'etichetta Bit & Sound Music, hanno, dunque, inciso il brano che mira ad essere un inno alla speranza e al coraggio di chi lascia la sua terra per arrivare in Paesi stranieri e realizzare i suoi sogni. Il progetto è stato presentato questa mattina presso il Comune di Salerno: tanta curiosità.