Scappa dal gregge e si tuffa in mare: capra inseguita e recuperata ad Agropoli

Un tentativo di fuga o un gioco, non si sa. Fatto sta che ha fatto parlare di sè, una capra di un gregge di località Selva di Agropoli che, questa mattina, ha raggiunto il porto e si è tuffata in acqua. Come riporta Infocilento, il proprietario e il pastore l’hanno inseguita a lungo e sono intervenuti per recuperarla alle spalle del molo di sottoflutto.

Subito dopo il proprietario l’ha portata al sicuro. Pare che anche ieri sera questa stessa capra fosse scappata dal suo allevamento. Il fatto ha suscitato molta curiosità.