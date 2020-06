Caretta Caretta: è ad Eboli il terzo nido in Campania, la curiosità

E' ad Eboli, il terzo nido di Caretta Caretta in Campania. Dopo la conferma del primo nido ad Ascea e del secondo a Caprioli di Pisciotta, dunque, una nuova lieta notizia.

Volontari in azione

Incessante, il lavoro del personale del Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dei volontari dell'Enpa in questo delicato periodo, per la tutela delle tartarughe. Ancora una volta, mamma Caretta Caretta ha scelto la provincia di Salerno e, in particolare, il Cilento per nidificare.