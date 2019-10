Taglio e messa in piega: Carmine Rispoli trionfa agli Intercoiffeure di Sofia

L'angrese Carmine Rispoli si è classificato al primo posto ai XXII Intercoiffeure di Sofia in Blugaria, una delle manifestazioni più importanti per quanto riguarda il taglio e la messa in piega. Il titolare di Barber Doria ha vinto la catagoria old school dedicata a chi usa solo forbici e pettini.

Il commento

"E' stata una gran bella soddisfazione - ha commentato Carmine - trionfare dopo aver superato campioni provenienti da tutta l'Europa. Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia che amo profondamente e infine vorrei ringraziare il Presidente nazionale Fiamm Luigi Forestiero e il Presidente della sezione Napoli Nord Alfredo Amoroso".