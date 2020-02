Carnevale a Salerno: mascherine e sorrisi sul lungomare

Colori e allegria, sul lungomare di Salerno e, in particolare, nell'area di Santa Teresa: tantissime le mascherine a spasso per la domenica di Carnevale. Principesse, supereroi ed altri personaggi della fantasia, dunque, complice il sole, hanno sfilato in città, tra sorrisi e coriandoli.

Il traffico

Code e traffico, intanto, nel centro cittadino, proprio a causa della notevole affluenza in questa domenica: per chi può, consigliabile lasciare sotto casa l'auto e concedersi una lunga passeggiata.