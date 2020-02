Boom di presenze a Salerno: il Carnevale arriva in anticipo

Principesse, supereroi e personaggi fantastici hanno invaso il lungomare e l'area di Santa Teresa, in questa assolata domenica. Complice il clima mite, infatti, una folla di grandi e piccini ha riempito il centro cittadino, caratterizzato da un tappeto di coriandoli e tanti sorrisi.

Paralizzato, il traffico cittadino, a causa dell'affluenza in città: consigliabile, dunque, a chi è possibile, rinunciare a spostamenti in auto e concedersi una lunga passeggiata, in attesa del martedì grasso.