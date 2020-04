Uova e colombe ai bimbi di Pediatria del Ruggi: il cuore grande dei dipendenti del Carrefour di Pastena

Un gesto di cuore, da parte dei dipendenti del Carrefour market di via Posidonia, diretto da Carlo Donesi. Infatti, è stato aperto un fondo di cassa per regalare uova e colombe al reparto di Pediatria del Ruggi di Salerno, in occasione della Santa Pasqua. Cinquanta in totale, i prodotti recapitati all'ospedale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

L'iniziativa

Lo stesso supermercato ha aderito, insieme ad altri 32 esercizi commerciali, alla Spesa SoSpesa promossa dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Al Carrefour, dunque, chi può dona prodotti in più e chi non ha, può prenderne direttamente dal carrello dedicato, in un'ottica di scambio fiduciario, in questa delicata emergenza sanitaria. Un plauso al market solidale.

