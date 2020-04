Casa Quarantena: la Home-Sitcom made in Salerno

Una web sitcom made in Salerno nata per caso con protagonisti due fidanzati costretti a vivere insieme durante un periodo di isolamento: questa è Casa Quarantena, oramai appuntamento fisso di ogni giorno per tantissime persone.

La serie

La sitcom cita, sia nel titolo che nella realizzazione, la celebre scena della storica sitcom italiana Casa Vianello, con i due fidanzati, Manuel Mascolo e Vincenza Botti, che si trovano ad affrontare le peripezie della vita di coppia.

"L’idea di una Home-Sitcom (così ci piace definirla) è nata all’inizio per ammazzare il tempo in questa quarantena, e per cercare di regalare un sorriso a tutti i nostri amici - hanno spiegato i due protagonisti - Dopo le prime puntate abbiamo notato che la cosa piaceva, decidendo di farlo diventare un appuntamento fisso, alle 14:00 ogni giorno, abbiamo iniziato una serie, senza sapere in realtà quando realmente sarebbe finita. Si - continuano - perché ogni due settimane la quarantena aumentava di due settimane, costringendoci ad aumentare il numero delle puntate, che ad oggi sono 32. Ovviamente per noi è un divertimento, che sta avendo riscontri positivi, e pare che le puntate, grazie anche a tv locali e re-post dei nostri followers, siano ormai un appuntamento fisso per molti, che dopo pranzo aspettano quella nuova. Ci teniamo a precisare che la sitcom parla di vita di coppia in quarantena e non fa assolutamente riferimento a virus o situazione mondiale attuale. Ci sembrerebbe poco delicato affrontare quei temi, la quarantena è stata solo uno spunto per poter inscenare gag, molte delle quali prendono spunto dalla realtà. Per noi è una gioia e soprattutto un divertimento che comunque speriamo possa finire presto, anche perché vorrebbe dire che anche la quarantena sarebbe finita".

I protagonsiti

Manuel Mascolo è attore, autore, regista, artista a tutto tondo (anzi in questo periodo di quarantena ancora più rotondo) da anni anche Responsabile Animazione in prestigiose strutture Turistiche nazionali. Da sempre appassionato anche di video making, lavora stabilmente in compagnie teatrali salernitane, a breve prevista l’uscita del suo primo romanzo per la Saggese Editore.

Vincenza Botti è attrice, modella, coreografa, anche lei impegnata nell’ambito dell’animazione turistica, nel 2015 si è classificata terza a Miss Italia ed ha partecipato a numerose trasmissioni TV in reti Nazionali come Ciao Darwin e L’anno che verrà.

I due sono fidanzati (fortunatamente per Manuel, un po’ meno per Enza… almeno così sostiene lei) e condividono amore e casa in questa durissima quarantena.

Ecco i contatti per seguire Casa Quarantena ed i due protagonisti

Facebook: facebook.com/mascolman facebook.com/enzabotti

Instagram: @mascolman @vincenza.botti