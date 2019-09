Castellabate nel programma Kilimangiaro in onda su Rai3, per la sfida tra i borghi

Riflettori della Rai puntati sul salernitano. E' Castellabate la protagonista in tv, nel programma Kilimangiaro in onda su Rai3: la perla del Cilento è in sfida per la settima edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2019”.

La curiosità

Domenica, dalle ore 20.30, toccherà a Castellabate promuovere le sue bellezze: i telespettatori possono votare sul sito della RAI, all’indirizzo Rai.it/borgodeiborghi, fino alle ore 23:59 di giovedì 17 ottobre, quando si conoscerà l’elenco dei vincitori per ogni regione. Solo 20 borghi, uno per regione, accederanno alla finale del 20 ottobre. Sessanta i comuni in sfida. Cresce l'attesa.