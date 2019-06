Grande successo per i casting del nuovo programma di cucina firmato Scavolini

Sabato 1 giugno, presso lo Scavolini Store di via Settimio Mobilio a Salerno, decine di persone hanno preso parte al casting per partecipare ad una nuova trasmissione televisiva che andrà in onda in autunno ed avrà come protagonista un importante chef.

Le selezioni

La pioggia non ha fermato i volenterosi che si sono presentati al casting che si è tenuto presso lo Scavolini Store sabato 1 giugno dalle 16 alle 19. A partecipare al cast tante tipologie di persone, dagli universitari alle casalinghe passando per professionisti tutti accomunati dalla volontà di sporcarsi le mani in cucina e di volersi mettere alla prova, divertendosi, in un nuovo programma che andrà in onda in autunno su una rete nazionale.

Il commento

"Abbiamo avuto il negozio pieno di gente fin dal primo pomeriggio – ha commentato Sabatino Montella, titolare dello Scavolini Store di Salerno – e fino alle 19 sono stati numerosi i partecipanti alle selezioni. La possibilità di poter partecipare a una trasmissione televisiva insieme un grande chef è stato un richiamo per tantissime persone arrivate anche da altre province e da località distanti anche diverse decine di chilometri".

Il programma

Il programma sarà composto da 20 puntate e sarà ambientato in un set domestico composto da due bellissime e performanti cucine modello Mia by Carlo Cracco, vero teatro delle divertenti sfide. Co-produttore del nuovo format è, infatti, Scavolini, lo storico marchio di arredamento che ha deciso di ampliare la propria strategia di comunicazione, puntando anche su un programma di intrattenimento.