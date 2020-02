Cava, la cartoleria precisa: "I 2 euro? Pagati per una ricerca"

Dopo il caso sollevato nel gruppo “Sei di Cava de’ Tirreni se…” da una donna, i titolari di una cartoleria metelliana fanno chiarezza sul pagamento, da parte di quest’ultima, di 2 euro per aver stampato un foglio A2.

La precisazione

La cartoleria chiarisce l’accaduto: “Nello specifico ci è stato chiesto di effettuare una ricerca, abbiamo trovato il materiale, creato un piccolo testo, impaginato e poi stampato. Chiedendo per questo 2 euro. La semplice stampa di un foglio da noi costa 0.15 centesimi. La signora ha pagato per un lavoro di ricerca che è ben diverso”. Anche per questo la donna ha eliminato il post dai social.