Compleanni ai tempi del Covid-19: in 2 comuni del salernitano si spengono 100 candeline

Nel clima di tensione di questi giorni, causato dall'emergenza Covid-19, non mancano sorrisi in qualche comune. A Buonabitacolo, ad esempio, Antonietta Nicodemo in Milito ha spento 100 candeline: a farle visita, in sicurezza, il primo cittadino Giancarlo Guercio che le ha portato gli auguri dell'intera comunità.

Il secondo compleanno

E qualche gioro fa, il Cilento ha festeggiato un altro centenario: si tratta di Francesco Niglio di Laureana Cilento. Ultimo cestaio del territorio, Niglio è nato nel 1920 a San Martino di Laureana. Un abbraccio virtuale da parte di tutti i suoi concittadini per il nonnino (vedi foto in basso ndr).

