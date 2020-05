Cento candeline ai tempi del Covid-19: Sarno omaggia nonna Michela

Spegnere 100 candeline ai tempi del Covid-19: è quanto ha fatto la signora Michela Squillante di Sarno, omaggiata con dei fiori dal sindaco Giuseppe Canfora. Il primo cittadino ha fatto visita alla signora nata il 6 maggio 1920.

L'augurio

A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha rappresentato alla concittadina centenaria, residente in via Provinciale Amendola, e a tutti i suoi familiari, gli auguri sinceri per il brillante traguardo raggiunto. Purtroppo, a causa delle note disposizioni per l'attuale emergenza Covid19, non è stato possibile festeggiare pubblicamente la neo-centenaria, ma il sindaco, rappresentando il sentimento di tutti i cittadini sarnesi, non ha voluto far mancare a nonna Michela il calore, l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità.