Festa grande a Sassano: nonna Elvira spegne 100 candeline

Festa grande a Sassano. "Abbiamo festeggiato il centenario di una nostra Concittadina. - ha raccontato il sindaco, Tommaso Pellegrino - La dolcezza, l’affetto e la raffinatezza di nonna Elvira mi hanno emozionato molto. Alla loro generazione dobbiamo veramente molto e aver avuto il privilegio di rappresentarLe il sentimento d’affetto e gratitudine della nostra Comunità è stato per me un motivo di grande orgoglio. Auguri nonna Elvira per i tuoi primi 100 anni ".

L'amministrazione comunale ha donato alla sua prima centenaria una torta di compleanno ed una targa in ricordo del compleanno. Gioia grande.