Degrado nel centro storico di Salerno: la denuncia dei lettori

"Il centro storico è sporchissimo". I cittadini sono infuriati e scrivono alla nostra redazione per segnalare incuria e degrado nel cuore storico di Salerno.

La segnalazione

"In vicolo Lavina e scalinata che porta lo stesso nome sono mesi che non si vede un operatore", spiega un lettore. I residenti chiedono l'intervento urgente del Comune di Salerno per restituire decoro alla zona.