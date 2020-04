"La ceramica salverà il mondo": salernitani e vietresi invitano a promuovere arte

"La ceramica salverà il mondo". Con questo slogan, che è anche un auspicio, comincia una originale chiamata alle... arti. Salernitani e vietresi hanno creato gruppo di discussione, condivisione di idee e soprattutto promozione su facebook. Il nome? Inevnitabile: "La ceramica salverà il mondo". Spiegano: "La bellezza della ceramica salverà l'umanità, perché la ceramica è nata con l'uomo e lo accompagnerà sempre. Dio prese la terra, la impastò con la saliva e poi vi alitò sopra".

L'iniziativa

Tutti sono invitati a pubblicare le immagini di ceramiche che appartengono al proprio quotidiano, che collezionano, che amano e

che trasmettono energia. E' possibile indicare l‘autore dell'opera. Le foto delle ceramiche "hanno un'azione terapeutica positiva in questo periodo di buio e di fragilità". C'è un regolamento interno: "Non sarà consentito un uso strumentale per fini commerciali della pubblicazione delle immagini. Post di pubblicità di artisti ,di negozi, cataloghi, di concorsi, di mostre od altro verranno bloccate e cancellate". Insomma il piacere di condividere e non l'interesse di pubblicare. Lo slogan è già diventato hastag: "La ceramica ci salverà".