Curiosità: Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ravello

Una vacanza settembrina in Costiera Amalfitana per Chiara Ferragni e Fedez che, insieme alla famiglia ed al figlio Leone, stanno trascorrendo alcuni giorni di relax sulla Divina tra Positano e Ravello.

La vacanza

In attesa di Chiara Ferragni - Unposted, il documentario evento sulla sua storia, la regina italiana delle influencers ha trascorso in Costiera Amalfitana degli attimi di relax insieme ai suoi cari. I Ferragnez, la famiglia più social d'Italia, hanno alloggiato a Palazzo Avino, uno degli hotel più prestigiosi al mondo. La partenza è prevista per lunedì mattina in attesa del documentario evento che porterà la storia della bella influencer nelle sale di tutta Italia.