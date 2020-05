Buonabitacolo, dopo 88 anni chiude la scuola delle suore: il saluto a suor Antonella

Esistono tanti modi per esprimere la maternità e la genitorialità, tante forme per essere generativi e fecondi. Una suora non ha figli ma con grande senso materno si prende cura dei figli altrui, accudendoli ed educandoli. Oggi, nella festa della mamma, Suor Antonella Cosentino lascia la comunità di Buonabitacolo per raggiungere quella di Sant'Arsenio.

A lei voglio esprimere un profondo sentimento di gratitudine per aver accolto e accudito i bambini di Buonabitacolo, per averli trattati con tenerezza e con l'immancabile sorriso che non è stato mai sottratto ad alcuno.

Grazie Suor Antonella per la dedizione e l'affetto dedicati ai nostri concittadini, genitori e bambini, in un momento così delicato per le vocazioni religiose e per il destino delle nostre comunità. Grazie per essere stata un riferimento di fede e di umanità per tutti noi. Con i migliori auguri per un'ottima e feconda missione.. Fortunate le persone, piccole e grandi, che avranno il privilegio di incontrarla. Auguri di ogni bene.