La spesa per i bisognosi: Rete Solidale e GAIA donano frutta, verdura, vestiti

Prevenzione, isolamento ma anche donazioni ai bisognosi, nel rispetto del Decreto Ministeriale che ha disposto misure di contenimento del contagio da coronavirus. Sul territorio salernitano si moltiplicano le iniziative di solidarietà per le famiglie in difficoltà. Dopo la spesa sospesa organizzata dalla cooperativa Galahad e la raccolta di cibo e indumenti alla quale hanno aderito anche gli ultras della Salernitana, ecco il progetto benefico di Rete Solidale e associazione GAIA, che hanno distribuito frutta e verdura nel socialmarket di Pontecagnano Faiano, in via Alfani 57.

Le nuove tappe della solidarietà

Nei prossimi giorni saranno distribuiti anche pacchi alimentari e vestiario su richiesta. Ci sono due sedi attive: Uildm in via Scocozza, a Salerno, e Social Market in via Alfani, a Pontecagnano Faiano. Le derrate alimentari possono essere ritirate una persona per volta, nel rispetto delle raccomandazioni per il contrasto del rischio contagio del virus Covid-19. Servizio Uildm attivo dalle ore 10.30 alle 12. Presso social market, invece, dalle ore 15.30 alle 17.30 L'associazione Gaia risponde al numero telefonico 3339983700. La Rete Solidale Campania al numero 0892582245.