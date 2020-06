Sala Consilina, le cicogne sul traliccio incantano tutti

Incantano e strappano sorrisi, i componenti della famiglia di Cicogne bianche che vive su un traliccio a Sala Consilina. Ad immortalarle, Andrea Sorrentino: "Mi sono tenuto a distanza di sicurezza per non disturbare le attività di questa allegra famigliola. Scene fantastiche a pochi passi da casa...", ha commentato il fotografo.

Come è noto, da oltre 20 anni la Cicogna bianca sceglie il Vallo di Diano per nidificare. Inoltre grazie ad un progetto della Riserva di Foce Sele-Tanagro, dell’associazione ATAPS Tutela Ambientale Onlus di Sala Consilina e della Lipu, nei mesi scorsi sono state collocate sui tralicci 6 piattaforme programmate per permettere alla cicogna di nidificare nelle vicinanze del nido già esistente. Tanta curiosità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.