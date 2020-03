Covid-19, il cielo e il mare negli scatti che "danno respiro"

In casa e con gli occhi che sognano il mare, molti salernitani, in questo periodo di quarantena necessaria per l'emergenza sanitaria in corso.

Le foto

In questi giorni, preziosi, più che mai, gli scatti condivisi sui social che "danno respiro" anche a chi non può ammirare il mare o il cielo e risultano davvero salvifici. Tra questi, abbiamo selezionato una serie di foto di Salerno e Positano, rispettivamente a firma di Antonio Capuano e Fabio Fusco. Particolari, le sfumature del mare o il cuore "formato" dalle nuvole. Da ammirare.