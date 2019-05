Cilento: si ripete la transumanza

Tra pochi giorni si ripeterà lo stagionale rito della transumanza. In Cilento, infatti, il 18 e 19 maggio si ripeterà l'antico rituale dei pastori cilentani che si trasferiscono, insieme alle loro vacche, nei pascoli più verdi.

Il video

Nel video documentario realizzato dal CeRVene (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche) si può assaporare il racconto di una delle ultime famiglie di pastori cilentani che pratica ancora la transumanza. L'Italia, nell'ottica della valorizzazione dei prodotti e dei mestieri tipici, ha candidato la transumanza a patrimonio culturale dell'umanita all'Unesco.