Cinema sotto Ca.SA: tutti gli appuntamenti

Tutto pronto per il Cinema sotto Ca.SA. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Iperion, con il sostegno degli assessorati alla Cultura ed alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, tornerà nei quartieri salernitani con un calendario di proiezioni per tutti i gusti.

Gli appuntamenti

Si inizerà questa sera alle 19.30, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Matierno, con la proiezione di Educazione Siberiana. Ecco tutti gli appuntamenti:

3 novembre: parrocchia Nostra Signora di Lourdes, Matierno - Educazione siberiana

8 novembre: parrocchia Gesù Redentore, Pastena - Smetto quando voglio

17 novembre: parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, Mariconda - Benvenuto Presidente

22 novembre: centro Chiara Della Calce, Ogliara - Il principe abusivo

29 novembre: chiesa San Domenico, Centro Storico - Caterina va in città

1 dicembre: parrocchia Santa Margherita, Pastena - Notturno bus

L'iniziativa, totalmente gratuita, potrà porre le basi per l'apertura di un dibattito sui temi di valorizzazione sociale ed urbanistica. Gli organizzatori ringraziano, in particolare, Rai Cinema per il patrocinio concesso all'iniziativa e per le pellicole messe a disposizione.