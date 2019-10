Ciro Manfredi: da Scafati a New York per far saggiare la pizza al sindaco de Blasio

Grande onore per il pizzaiolo scafatese Ciro Manfredi che, durante la seconda edizione del Pizza Village negli Stati Uniti, ha avuto l’onore di poter offrire la sua pizza direttamente al sindaco di New York, Bill de Blasio.

Il commento

Il primo cittadino newyorkese ha sostato per diversi minuti vicino al forno del pizzaiolo scafatese degustando la sua pizza, frutto di tanti anni di sacrifici e ricerca delle migliori materie prime e tecniche volte ad ottenere la massima digeribilità. "È stata un’emozione fortissima – ha commentato Ciro Manfredi – Già partire per gli Stati Uniti insieme al Dream Team del Pizza Village era un grande risultato, poter scambiare alcune battute e addirittura offrire la mia pizza al Sindaco di New York ha reso la mia esperienza perfetta".

Oltre a Bill de Blasio che ha origini italiane da parte di entrambi i genitori, Ciro Manfredi durante la manifestazione nel Bronx ha incontrato anche altri personaggi più o meno famosi. Tra questi anche l’urban center Piero Armenti, originario di Salerno e meglio conosciuto sul web con la sua pagina Il mio viaggio a New York. Insomma una trasferta statunitense ricca di soddisfazioni per Ciro Manfredi che, partito da Scafati, è arrivato sino negli Usa per rappresentare la pizza campana nel mondo.