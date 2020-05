Colazione a domicilio per tutti i nonni: la due giorni a Sassano

Colazione a domicilio per tutti i nonni, il 2 e il 3 maggio, a Sassano. Il Comune, infatti, ha pensato di inviare uno speciale “Buongiorno ai nostri Nonni”, per i cittadini over 65 (circa 1.200 persone).

L'iniziativa

Ad occuparsi della consegna, ogni bar del comune. In una fase di ripartenza, dunque, si terrà la lodevole iniziativa che farà sorridere gli anziani ed anche i titolari degli esercizi appena riavviati.

